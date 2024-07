Espanha x Alemanha: estatísticas e histórico do confronto

(Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Espanha e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 13h (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE), em jogo válido pelas quartas de final da Eurocopa. Confira o retrospecto do confronto entre as equipes!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Estatísticas de Espanha e Alemanha

No retrospecto, vemos como o duelo é parelho entre as equipes: de 26 encontros são nove vitórias da Alemanha, nove empates e oito triunfos da Espanha. Além disso, os espanhóis não perdem para os alemães em jogos oficiais há 36 anos, desde 1988.

Um dos jogos mais marcantes da história do confronto é, sem dúvidas, a final da Euro de 2008, onde a 'Fúria Vermelha' venceram por 1 a 0 com gol de Fernando Torres. E a maior goleada dos encontros foi a goleada da Espanha por 6 a 0 na Liga das Nações 2020/21.

A última vitória da Alemanha foi em 2014, no amistoso internacional, e as equipes já se encararam em todas as competições. Com rivalidade histórica, as equipes disputaram Eurocopa, Copas do Mundo, eliminatórias, Liga das Nações e amistosos.

(Foto: Glyn KIRK / AFP)

➡️ Confira os oito classificados para as quartas de final da Eurocopa

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x Alemanha

Quartas de final - Eurocopa



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)

📺 Onde assistir: Globo, do SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor-ING (árbitro); Gary Beswick-ING e Adam Nunn-ING (auxiliares); Ivan Kruzliak-SVK (quarto árbitro); Stuart Attwell-ING, Bartosz Frankowski-POL e Massimiliano Irrati-ITA (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams



ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Tah, Antonio Rüdiger e David Raum; Toni Kroos e Robert Andrich; Joshua Musiala, Ilkay Gündogan e Florian Wirtz; Kai Havertz