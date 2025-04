A semifinal da Copa da Inglaterra se aproxima e a ansiedade pelos 11 titulares de cada time se aproxima. No Manchester City, Pep Guardiola divulgou os atletas que iniciarão em campo e a equipe vem com força máxima em busca de uma vaga na grande final.

Enfrentando problemas com lesão, o Manchester City ainda não pode contar com os dois maiores astros de seu elenco: Haaland e Rodri. O atacante norueguês sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo enquanto jogava pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no dia 30 de março, contra o Bournemouth. Por outro lado, o meio campista espanhol, vencedor da Bola de Ouro, se recupera de um rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA), que o deixou fora dos gramados desde setembro de 2024.

Treinamento do Manchester City em preparação para a semifinal da Copa da Inglaterra (Foto: Divulgação/X)

O destaque da escalação fica com a titularidade de Jack Grealish, que não vem tendo um bom desempenho nesta temporada. O inglês irá jogar ao lado de Marmoush - que vem em grande fase - e o brasileiro Savinho. Rico Lewis também irá jogar, com Nico O´Reilly, com os jogadores alternando entre a posição de lateral e meio-campistas.

🔵 Escalação do Manchester City para o duelo pela Copa da Inglaterra

⚽ GOL: Stefan Ortega

⚽ LTD: Matheus Nunes

⚽ ZAG: Rúben Dias

⚽ ZAG: Joško Gvardiol

⚽ LTE: Nico O'Reilly

⚽ MEI: Rico Lewis

⚽ MEI: Mateo Kovačić

⚽ MEI: Bernardo Silva

⚽ PTE: Savinho

⚽ PTD: Jack Grealish

⚽ ATA: Omar Marmoush

Neste domingo (27), o Nottingham Forest duela com o Manchester City no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra. O jogo é válido pela semifinal da Copa da Inglaterra, e o jogo está previsto para acontecer às 12h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).