Chelsea e Djurgarden já estão escalados para o jogo da volta da semifinal da Conference League. Pelo lado do clube londrino, o treinador Enzo Maresca tomou a decisão de deixar Cole Palmer no banco para o confronto decisivo. Na ida, ele também começou entre os reservas, assim como boa parte do time considerado titular dos Blues. A partida acontece no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, e está prevista para rolar às 16h (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube).

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Após golear no jogo de ida por 4 a 1, o Chelsea busca selar a classificação para a grande final da Conference League nesta quinta-feira, em frente aos seus torcedores, no Stamford Bridge. O clube está embalado atualmente e vive em uma sequência de vitórias. São quatro jogos invictos, onde os Blues, além de ter goleado o Djurgarden pela Conference, também venceu o líder da Premier League, Liverpool.

Do outro lado, o Djurgarden não está em uma fase boa na temporada. O clube, em sete jogos, perdeu três jogos, venceu dois e empatou duas vezes. Deste modo, a equipe busca fazer uma missão impossível no confronto e virar um resultado de 4 a 1, no confronto contra o Chelsea.

Veja a escalação do Chelsea para o duelo na Conference League

Jogadores do Chelsea comemoram gol contra o Liverpool (Foto: Henry Nicholls/AFP)

⚽ GOL: Filip Jorgensen

⚽ LD: Gusto

⚽ ZAG: Badiashile

⚽ ZAG: Tosin

⚽ LE: Cucurella

⚽ MEI: James

⚽ MEI: Walsh

⚽ MEI: Acheampong

⚽ ATA: Sancho

⚽ ATA: Dewsbury-Hall

⚽ ATA: George

Veja a escalação do Djurgarden para o duelo contra o Chelsea

⚽ GOL: Rinne

⚽ LD: Kosugi

⚽ ZAG: Tenho

⚽ ZAG: Une

⚽ LE: Bergh

⚽ MEI: Finndell

⚽ MEI: Stensson

⚽ MEI: Gulliksen

⚽ ATA: Haarala

⚽ ATA: Tokmac

⚽ ATA: Priske

Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.