Entrada dura causa lesão grave e gera briga no México

14/09/2024

Meia do Atlante, o jogador Christian Bermúdez fraturou a perna direita após uma entrada duríssima de Luis Ruíz, do Dorados, em uma partida da oitava rodada da Liga Expansão MX, equivalente à segunda divisão do Campeonato Mexicano. O jogo aconteceu no início da madrugada deste sábado (14).

No final do primeiro tempo, um incidente provocou uma grande confusão que resultou em quatro expulsões. Luís Ruiz, que cometeu a falta, foi um dos expulsos. Pelo lado do Dorados, Christian Castillo e Alfonso Sanchez também foram expulsos, enquanto Armando Escobar, do Atlante, também recebeu o cartão vermelho.

Evan Jiménez homenageou o companheiro que saiu machucado. Imagem: Divulgação/Atlante FC

Antes da confusão, o Atlante já vencia por 1 a 0 e, após os incidentes, ampliou para 4 a 0. O Atlante informou que Bermúdez fraturou a tíbia e a fíbula no lance. Ele foi imediatamente encaminhado a um hospital, onde será submetido a um procedimento cirúrgico. A imagem é forte.

Imagem: Divulgação/Atlante FC