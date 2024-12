Entenda porque Vini Jr tem mais chances de vencer Rodri no The Best

A Fifa anunciou a lista de indicados para o "The Best", evento que será nesta terça-feira em jantar de gala em Doha, no Catar. Vini Jr, do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City, são os favoritos para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo. Porém, diferente do resultado final da Bola de Ouro, da revista "France Football", o brasileiro leva certa vantagem e o Lance! explica o porquê.

A votação para o "The Best" terá critérios diferentes da Bola de Ouro, vencida pelo meio-campista espanhol Rodri: a premiação será igualmente decidida entre os torcedores, a mídia, capitães e treinadores de todas as seleções nacionais femininas/masculinas.

Ou seja, diferentemente da Bola de Ouro, o público teve direito ao voto no The Best. Metade do peso para a escolha dos melhores passa também pelos fãs, que são convidados a votar através da internet para escolher o melhor jogador do ano.

Além da ajuda do voto popular, Vini Jr pode contar com grandes mudanças nas escolhas dos jurados entre os jornalistas de todo o país. Isso porque diversos representantes se arrependeram de não selecionar o camisa 7 do Real Madrid em primeiro lugar, como o caso do finlandês Juha Kanerva, que admitiu a falha ao não escolher Vini Jr entre os 10 primeiros na honraria da revista francesa, e mostrou uma forma de arrependimento.

Além do jornalista finlandês, os representantes de El Salvador (voto de Bruno Porzio) e Namíbia (voto de Sheefeni Nikodemus) deixaram o brasileiro fora da zona de pontuação.

Na votação da Bola de Ouro, cada jurado (100 jornalistas das 100 melhores seleções no ranking da Fifa) selecionou dez jogadores, em ordem decrescente, que recebem 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, respectivamente, de acordo com a posição escolhida.

Vini Jr foi derrotado por Rodri em pequena diferença de pontos na Bola de Ouro

Rodri, volante do Manchester City, foi eleito melhor do mundo na temporada 2023-24 (Foto: Franck Fife/AFP)

A derrota de Vini Jr. para Rodri na Bola de Ouro da temporada 2023-24 segue tendo repercussão na imprensa da Europa. Segundo o portal francês "L'Équipe", a diferença entre o brasileiro e o espanhol foi de apenas 41 pontos. Enquanto o volante foi eleito com 1170 pontos, o atacante somou 1129 na segunda posição. A diferença, apesar de não ser a menor na história do prêmio, pode ser considerada pequena.

A pontuação da Bola de Ouro é computada de acordo com os votos dos jurados. Conforme o jogador é encaixado no top-10 de cada jornalista, ele soma pontos para definir o melhor jogador da temporada. Desta forma, o primeiro colocado de cada lista soma 15 pontos, enquanto o segundo leva 12.

O evento acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental de 2024, a ser disputada entre Pachuca e Real Madrid na quarta (18). A cerimônia de entrega das premiações também será em Doha, no Catar, mais precisamente na Aspire Academy; e contará com a presença de diversos embaixadores e mandatários do esporte.

🎖️ THE BEST MEN'S PLAYER - MELHOR JOGADOR DO MUNDO

⚽ Dani Carvajal - Real Madrid

⚽ Erling Haaland - Manchester City

⚽ Federico Valverde - Real Madrid

⚽ Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

⚽ Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ Kylian Mbappé - PSG/Real Madrid

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Lionel Messi - Inter Miami

⚽ Rodri - Manchester City

⚽ Toni Kroos - Real Madrid

⚽ Vini Jr - Real Madrid