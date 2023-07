Na última segunda-feira, um grupo de torcedores do Paris Saint-Germain fez um protesto contrário à contratação do atacante Dusan Vlahovic, que pertence à Juventus. A manifestação se deu pelo interesse do PSG pelo jogador sérvio, que é rejeitado pelos ultras franceses por motivações políticas. No protesto, o grupo levou uma faixa, onde ameaçavam cortar "três dedos" do atleta.