Atualmente, o clube catalão enfrenta dificuldades econômicas que impedem grandes contratações. Com isso, o interesse do Barça pela contratação de Harry Kane somente seguiria se o jogador permanecer no Tottenham até o fim do contrato, em junho de 2024, para chegar à Espanha de graça.



