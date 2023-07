O atacante da equipe de Turim despertou interesse do clube parisiense após rumores de uma saída do titular Kylian Mbappé. A revolta dos torcedores tem explicação. Em 2021, na vitória da Sérvia sobre Portugal, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador tirou uma foto, ao lado de Filip Kostić e Stefan Mitrović, fazendo um sinal com três dedos das mãos e vestido com uma blusa que mostra o mapa da Sérvia e a presença Kosovo, mostrando que o país não é independente e faz parte do território sérvio.



+ Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido