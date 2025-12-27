Mbappé iguala recorde de Cristiano Ronaldo e tem melhor ano individual da vida

Kylian Mbappé viveu sua melhor temporada, do ponto de vista individual, na carreira, mas encerrou 2025 sem títulos conquistados. O centroavante do Real Madrid se tornou uma máquina de fazer gols, mas o clube espanhol vem sofrendo desde o fim do trabalho de Carlo Ancelotti e o início de Xabi Alonso.

Contratado em 2024/2025, Mbappé fez um segundo semestre de 2024 tímido em seus primeiros meses com a camisa do Real Madrid, tendo marcado apenas 14 gols. No entanto, o atacante esteve imparável após a virada do ano e balançou as redes 30 vezes no primeiro semestre de 2025.

No entanto, Mbappé não conseguiu ter sucesso coletivo com o Real Madrid, tendo perdido a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei em duas decisões contra o Barcelona. Os merengues também foram vice-líderes na La Liga e foram eliminados nas quartas de final da Champions League para o Arsenal.

Mbappé entra na briga por Bola de Ouro

Na estreia do Mundial de Clubes no formato com 32 equipes e sob comando de Xabi Alonso, Mbappé desfalcou o Real Madrid no início da competição devido a uma gastroenterite. O atleta chegou a estar à disposição no mata-mata, mas não estava 100% e marcou apenas um gol.

Após uma nova pré-temporada, Mbappé conseguiu encerrar 2025 com grandes números, mas o Real Madrid segue em crise. Em 24 jogos disputados no segundo semestre do ano, o francês tem 29 gols e cinco assistências, mas a equipe ocupa apenas a 2ª colocação na La Liga e a 7ª colocação da Champions League.

Com 59 gols marcados em 2025, Mbappé igualou o recorde de Cristiano Ronaldo, que havia alcançado essa mesma marca com o Real Madrid em 2013. Em outubro, o atleta já tinha recebido sua primeira Chuteira de Ouro por ter sido o maior artilheiro da Europa na temporada passada.

Tanto em 2013, quanto em 2014, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo por conta de suas grandes atuações e números espetaculares. Com isso, Mbappé se coloca como um candidato para concorrer à Bola de Ouro.

Contabilizando os números com a França, Mbappé se tornou o 4º maior artilheiro em um único ano neste século com 66 gols marcados. O atacante perde apenas para Messi 991 em 2010), Cristiano Ronaldo (69 gols em 2013) e Lewandowski (69 gols em 2021).

Atacante se aproxima de recorde na França

Além do Real Madrid, Mbappé também conseguiu feitos importantes com a França em 2025. Com sete gols marcados com os Bleus, o atacante ultrapassou Henry, se tornou o 2º maior artilheiro de sua seleção e se aproximou da marca de Giroud, que deve ser pulverizada em 2026.

O jogador foi o principal nome do time comandado por Didier Deschamps para fazer com que a França liderasse sua chave nas Eliminatórias e garantisse uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Mbappé teve um ano mágico, mas que faltou títulos para coroar as grandes atuações do centroavante.

