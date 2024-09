Endrick tem início avassalador no Real Madrid; compare com outros brasileiros na Europa

Endrick beija aliança e comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por João Marcos • Publicada em 21/09/2024 - 03:25 • Madri (ESP)

O desempenho de Endrick é uma grata surpresa no início de temporada do Real Madrid em 2024. Com dois gols em cinco partidas, todas saindo do banco, o brasileiro demonstra potencial para brigar por uma vaga no time titular de Carlo Ancelotti, apesar da concorrência pesada de Kylian Mbappé.

O começo de passagem tem impacto imediato. O gol contra o Stuttgart, na última terça-feira (17), transformou Endrick no jogador mais jovem a marcar com a camisa do Real Madrid na Champions League, aos 18 anos, 1 mês e 27 dias. Ele já tinha se tornado o atleta mais jovem a marcar pelo clube no Campeonato Espanhol.

O fator que mais chama atenção na sequência, entretanto, é o tempo de jogo do brasileiro. A concorrência pela posição de centroavante é alta, e o fato comum aos primeiros cinco jogos de Endrick em Madrid é o baixo número de minutos: os 15 na estreia pela Champions League, suficientes para fazer história no clube, demarcou o maior tempo de jogo do atacante desde a estreia oficial, contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol.

As condições, de fato, acrescentam ainda mais “magia” ao início de passagem. Mas os números também ajudam a dimensionar a potência: os cinco jogos de Endrick têm estatísticas mais impactantes que os de Neymar, por exemplo. Enquanto o merengue registra dois gols em cinco partidas, o Menino da Vila tinha um gol e uma assistência a essa altura, pelo Barcelona. Vale frisar que Neymar teve, em média, 52 minutos de jogo em seus primeiros cinco jogos com a camisa do Barcelona.

Apesar de impressionante, o impacto de Endrick não é soberano. Em 1994, o já campeão mundial Ronaldo Luís Nazário de Lima, aos 18 anos, deixava o Cruzeiro para reforçar o PSV, da Holanda. E os cinco primeiros jogos deram um gosto do que viria pela frente: foram quatro gols e uma assistência. Este foi o pontapé inicial perfeito de uma temporada individual de 35 gols em 36 partidas.

É fato que os contextos são distintos. Tanto em comparação com Neymar, que jogou em um posicionamento distinto ao de Endrick, quanto com Ronaldo, que há 30 anos foi recepcionado em solo europeu com um peso bem maior que o do ex-jogador do Palmeiras. Além disso, é evidente que o atleta ainda está bem distante dos números finais das primeiras temporadas de Neymar e Ronaldo no Velho Continente.

Porém, um fator importante sobre Endrick é que a condição de reserva deve ser alterada no decorrer da temporada. Treinador dos Blancos, Carlo Ancelotti já afirmou a necessidade de rotacionar o elenco com a cansativa maratona de jogos do Real Madrid em 2024-25. Com isso, o brasileiro terá oportunidades de ampliar ainda mais a influência no ataque.

Todas as competições postas no calendário, a temporada do Real Madrid pode chegar a quase 80 partidas, e Endrick tem se mostrado cada vez mais uma peça de confiança, apesar da pouca idade.

