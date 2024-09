De volta ao futebol espanhol, James Rodríguez traça objetivo ousado para a temporada

James Rodríguez anunciado pelo Rayo Vallecano (Foto: Divulgação / Rayo Vallecano)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 14:21 • Redação do Lance!

Após rescindir o contrato com o São Paulo, o colombiano James Rodríguez acertou o retorno para o futebol espanhol, com a camisa Rayo Vallecano. Desta vez, o desafio é mais modesto do que os tempos de Real Madrid, porém, o meia não se contenta com nada abaixo do sucesso. Em entrevista ao canal do clube no Youtube, o atleta revelou as altas expectativas para a temporada 2024-25.

+ Neymar impressiona em treino de finalizações do Al-Hilal e torcedores imploram: ‘Volta logo’

-Poder jogar bem e ajudar meus companheiros para que possam praticar um bom futebol, e acima de tudo, vencer.

Com relação ao que espera do time, o meia apontou uma meta ousada:

-Na Copa do Rei, precisamos ir o mais longe possível e, porque não, vencê-la - afirmou James Rodríguez.

O retorno ao futebol espanhol é parte de um plano da carreira do colombiano, que revelou frustração com a ausência na Copa do Mundo de 2022. De acordo com ele, a decisão foi guiada pelo desejo de voltar a um campeonato onde ele ‘joga bem’.

-Todos sabem que é uma liga que eu adoro, tenho jogado bem aqui. Foi um motivo para retornar. Meu grande objetivo é disputar a Copa do Mundo de 2026.

James Rodríguez em ação pela seleção colombiana (Foto: Logan Riely / AFP)

Melhor jogador da Copa América 2024, James Rodríguez estreou com a camisa do Rayo Vallecano. Na última segunda (16), o jogador atuou por nove minutos na vitória da equipe de Madrid por 3 a 1 contra o Osasuna, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O próximo compromisso da equipe será o Atlético de Madrid, no próximo domingo (22).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional