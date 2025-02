Endrick é titular do Real Madrid na Copa do Rei; veja escalação

O Real Madrid está escalado para o duelo com a Real Sociedad nesta quarta-feira (26) e tem Endrick como a principal novidade entre os titulares. O jogo é válido pela ida das semifinais da Copa do Rei da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A presença do camisa 16 entre os 11 iniciais já era esperada, pois Kylian Mbappé está fora da partida para se recuperar de cirurgia dentária. O ex-Palmeiras dividirá o ataque com Vini Jr. e Arda Güler, também novidade na escalação.

continua após a publicidade

Desta forma, Carlo Ancelotti manda o Real Madrid a campo no Estádio Anoeta com o seguinte time: Lunin; Raúl Asencio, Tchouaméni, Antonio Rüdiger e Fran García; Camavinga, Dani Ceballos, e Jude Bellingham; Arda Güler, Vini Jr e Endrick.

➡️ Não é Neymar: Endrick admite idolatria por outra estrela mundial

Endrick e Vini Jr titulares juntos

Endrick e Vini Jr. foram titulares juntos em apenas uma oportunidade, na derrota do Real Madrid para o Lille por 1 a 0, pela Uefa Champions League. O Real Madrid não conseguiu ser efetivo e levar perigo ao gol do Lille. A única chance clara saiu dos pés de Endrick, aos 18 minutos, mas a finalização parou no goleiro Chevalier.

continua após a publicidade

Nos acréscimos do primeiro tempo, após toque na mão de Camavinga na área, Jonathan David converteu pênalti. Depois do gol, o jogo não teve muita emoção. Endrick deu lugar a Mbappé no início da segunda etapa. Confira os números da partida abaixo.

Números de Lille 1x0 Real Madrid

Posse de bola: 42% × 58% Grandes chances: 3 × 5 Finalizações: 7 × 12 Finalizações no gol: 3 × 6 Escanteios: 2 × 3

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real