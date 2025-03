Jornais estrangeiros repercutem convocação de Neymar

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, confirmou na última quinta-feira (6) a presença de Neymar entre os jogadores convocados para os próximos jogos da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após a confirmação, jornais estrangeiros repercutiram o retorno do camisa 10 com a amarelinha após pouco mais de um ano longe dos gramados.

Dentre os veículos que palpitaram sobre o retorno do jogador a Seleção, destacam-se os jornais espanhóis. O "As", de Madri, apontou que Neymar "retorna ao Brasil em grande estilo". Já o concorrente "Sport", de Barcelona, destacou que a presença dele foi uma das maiores novidades da convocação do técnico Dorival Júnior.

O retorno do camisa 10 a Seleção acontece em um momento crucial das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil se prepara para enfrentar a a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45 (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, e a Argentina, no dia 25, às 21h45 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Atualmente, a Seleção ocupa a quinta colocação na classificação das Eliminatórias com 18 pontos em 12 partidas. A Argentina lidera a tabela com 25 pontos, seguida de Uruguai, com 20, e do Equador, com 19. De acordo com o regulamento, os seis primeiros colocados se classificam diretamente à Copa do Mundo.

Além de Neymar, veja outros convocados

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) DEFENSORES: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo), Vanderson (Monaco) MEIO-CAMPISTAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle) ATACANTES: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)