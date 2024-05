Empresário de Modric dá detalhes sobre permanência do jogador no Real Madrid

Futuro de Modric no Real Madrid é incerto (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 10:00 • Madri (ESP)

Um dos principais jogadores do atual elenco e um dos maiores vencedores do Real Madrid, Luka Modric pode ter a atual temporada marcada como a última como jogador do clube espanhol. Há 12 anos no clube merengue e com contrato até junho deste ano, o futuro do croata é incerto.

Em entrevista, o empresário de Modric, Valdika Lemic, contou detalhes sobre a situação do meio-campista. Segundo o agente, ainda não há uma definição, mas a decisão será noticiada em breve.

- Até agora não há nada claro sobre o futuro de Modric com o Real Madrid. Na próxima semana as coisas ficarão mais claras para nós. O Real Madrid é a casa de Modric e juntos decidiremos o que é melhor - disse.

Com a reformulação no elenco, Modric havia perdido espaço e chegou a figurar na reserva. Entretanto, nas últimas partidas o camisa 10 voltou a atuar como titular. Na atual temporada, são 43 partidas, até o momento, com dois gols e sete assistências.

Cotado para ser futuro treinador do Real Madrid, a aposentadoria do croata ainda não está em discussão. Caso o vínculo com o time de Ancelotti não seja renovado, o destino mais provável é a Arábia Saudita.

