A Juventus de Turim visita o Empoli neste domingo (3), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Carlo Castellani, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24. A Velha Senhora tem a expectativa de sair com os três pontos, visto que o time da casa é o lanterna da competição e perdeu as duas partidas iniciais da temporada.