Com esse resultado, os Spurs sobem para a quarta colocação da competição, com 47 pontos, ficando com dois a menos que o Arsenal, terceiro colocado, que tem 49. Já o Brighton, ocupa a oitava colocação, com 35 unidades ganhas, duas a menos que o Aston Villa, sexto e três atrás do Manchester United, quinto, que tem 38.