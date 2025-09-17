Em vitória do Inter Miami, Messi marca e perde gol inacreditável; veja os lances
Argentino tem lances de destaque na MLS
Lionel Messi foi novamente protagonista na Major League Soccer. Nesta terça-feira (16), o argentino deixou sua marca na vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Seattle Sounders, em confronto disputado no Lockhart Stadium, na Flórida. Além do camisa 10, Jordi Alba e Ian Fray balançaram as redes para os donos da casa, enquanto Obed Vargas descontou para os visitantes.
O gol de Messi saiu ainda na primeira etapa, quando o placar já estava favorável ao time da Flórida. Antes de balançar a rede, o argentino recebeu um belo lançamento, limpou o defensor e bateu colocado na saída do goleiro. A bola bateu no pé da trave e saiu.
O gol saiu após jogada trabalhada pelo setor esquerdo. Jordi Alba encontrou o craque argentino livre dentro da área. Com categoria, o camisa 10 só completou para o fundo do gol, ampliando a vantagem do Inter Miami. O lance reforçou a sintonia entre os dois veteranos, que já haviam participado juntos do primeiro gol da equipe.
Logo no início da partida, Messi serviu Jordi Alba, que avançou e finalizou de perna esquerda. A bola ainda desviou no goleiro Stefan Frei antes de entrar. No segundo tempo, foi a vez de Ian Fray aparecer. O zagueiro aproveitou cobrança de escanteio e desviou de cabeça para fazer o terceiro gol dos mandantes.
O Seattle Sounders não deixou o campo sem reagir. Aos 23 minutos da etapa final, Obed Vargas recebeu passe de Jordan Morris e descontou, dando números finais ao duelo.
Com o triunfo, o Inter Miami chegou a seis partidas sem perder diante de sua torcida, somando cinco vitórias e um empate no recorte. A equipe de Javier Mascherano agora soma 49 pontos e ocupa a quinta posição da Conferência Leste. Já o Seattle permanece com 45 pontos, na quarta colocação da Conferência Oeste.
O próximo compromisso do Inter Miami será decisivo para manter a sequência positiva e consolidar a boa fase de Messi, que segue como peça central do time.
