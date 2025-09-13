Lance de Messi em Inter Miami x Charlotte choca web: ‘Culpa 100% dele’

O Inter Miami saiu atrás do placar contra o Charlotte, e perde por 2 a 0, fora de casa, pela MLS (liga de futebol dos Estados Unidos). No confronto, o argentino Lionel Messi foi antagonista do resultado momentâneo ao perder uma penalidade.

O lance envolvendo o astro argentino aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo. Naquele momento, o confronto se encontrava empatado em 0 a 0. O argentino teve, nos pés, a chance de abrir o placar, mas ao realizar a cobrança, exagerou na confiança e tentou uma cavadinha.

A ação do camisa 10 não engano o goleiro Kristijan Kahlina, que conseguiu realizar a defesa sem grandes dificuldades. Nas redes sociais, a penalidade desperdiçada por Messi viralizou de forma rápida. Torcedores se mostraram surpresos com a cobrança. Veja abaixo:

Tradução: "Só um homem que completou o futebol consegue sorrir depois de perder um pênalti. Messi conquistou tudo".

Tradução: "Messi perdeu o pênalti simplesmente porque não gosta de marcar gols fáceis como certo jogadores".

Tradução: "Messi perdeu o jogo hoje. Se Messi não empatar e virar o jogo, a culpa é 100% dele. TV desligada".

Tradução: "Sem sorte. Kistijan Kahlina ficou e realizou a defesa".

Tradução: "Messi sente nossa falta silenciosamente".