Casamento encerrado após 30 anos e suposta traição com neta de Nilton Santos. Você leu certo, essa é a polêmica que vive Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo. À beira do campo, o português encontra uma situação menos quente no comando do Al-Rayyan, do Catar.

A primeira divisão do campeonato nacional do país é formada por 12 clubes, e o Al-Rayyan está na quinta colocação, com 33 pontos, em campanha de 10 vitórias, três empates e nove derrotas, além de 45 gols feitos e 35 sofridos. Apesar de não correr perigo de rebaixamento, a equipe tem 19 pontos atrás do líder Al-Sadd.

Na Champions League da Ásia, mais decepções para Artur Jorge. Na fase inicial, o time ficou no sétimo lugar, com oito pontos: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O próximo desafio seria o segundo colocado da tabela, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, clube que não deu chances ao adversário catari. Em duas partidas, derrotas de 3 a 1 na ida; e 2 a 0, na volta, os comandados do português foram eliminados.

2025, um ano "diferente" para Artur Jorge 😬

Asism, a expectativa por resultados relevantes não bateram a meta nesta primeira temporada de Artur Jorge no país. O treinador de 52 anos assinou com o clube do Oriente Médio até 2027. Fruto do ano histórico pelo Botafogo com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o comandante ganhou visibilidade e destaque no mercado internacional.

Fora de campo, o português virou pivô de uma história improvável. O casamento entre o profissional e Maria Marques terminou por um motivo inusitado: uma suposta traição do técnico com Hanna Santos, neta do ídolo alvinegro Nilton Santos. A informação sobre o caso noticiado primeiramente pelo jornal "Extra". Em contato com o Lance!, a jornalista não quis dar detalhes sobre as acusações.

