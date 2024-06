Em noite histórica de Shaqiri, Suíça empata e encaminha classificação na Euro

Shaqiri comemora golaço em partida pela Euro. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 17:54 • Colônia (ALE)

Suíça e Escócia empataram por 1 a 1 em confronto equilibrado pelo Grupo A da Eurocopa 2024. Com gols de McTominay e Shaqiri, o resultado favoreceu a seleção suíça, que chegou a 4 pontos na segunda colocação, apenas atrás da Alemanha. Na rodada final, basta um empate com os donos da casa para selar a classificação para as oitavas.

Apesar do jogo pouco animado, a noite foi muito especial para um dos marcadores: Xherdan Shaqiri alcançou uma marca inigualável até então na história do futebol europeu. Com o golaço que empatou a partida em Colônia, o atacante se colocou como o único jogador a marcar em seis competições continentais consecutivas. São três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022) e três Eurocopas (2016, 2020 e 2024), que completam uma década de alto nível pelo futebol do país em competições internacionais.

Aos 32 anos, o jogador do Chicago Fire é o quarto maior artilheiro da história da seleção suíça, com 32 gols marcados. São apenas dez gols a menos que Alex Frei, que ocupa o primeiro posto na lista. Longe do futebol europeu desde 2022, o ponta revelado pelo Basel teve passagens importantes por Bayern de Munique e Liverpool. Principal jogador da seleção na última década, Shaqiri escreveu seu nome na história da mesma forma que se populariozu no futebol europeu: ao marcar um belo gol.

Antes disso, a Escócia vencia por 1 a 0, com gol de Scott McTominay, do Manchester United. O resultado era imprescindível para a seleção de Steve Clarke, que com o empate, soma seu primeiro ponto na competição, mas fica em situação para buscar a classificação na última rodada. Diante da Hungria, será preciso amenizar o saldo negativo de quatro gols para ter chances.

Já do lado suíço, basta somente um empate contra a Alemanha para sacramentar a vaga no segundo lugar.

