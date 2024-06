Alemanha carimba vaga nas oitavas da Euro e alcança marca da Copa do Mundo de 2014

Gundogan comemora o segundo gol da Alemanha no jogo. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 15:00 • Stuttgart (ALE)

A Alemanha confirmou o favoritismo diante da Hungria e venceu por 2 a 0 em Stuttgart. Com gols do jovem Musiala e do experiente Gundogan, a seleção de Julian Nagelsmann carimbou a vaga para as oitavas da Eurocopa 2024 e praticamente eliminou a seleção húngara do torneio.

Com os dois gols marcados no jogo de hoje, a Alemanha igualou uma marca importante na história da seleção: em duas partidas pela fase de grupos, o time marcou sete gols, mais do que em qualquer outra competição continental dispuatada. A última vez que a Alemanha marcou essa quantidade de gols aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando foram campeões.

A coincidência é impactante e o futebol apresentado também pode deixar os donos da casa ansiosos pelo futuro. Jamal Musiala, de apenas 21 anos, já confirma seu nome como um dos protagonistas do time: o meia do Bayern de Munique assumiu a artilharia da Euro 2024. Aos 22 do primeiro tempo, o camisa dez de seleção abriu o placar após uma trapalhada da zaga húngara.

Jamal Musiala comemora o gol que abriu o placar diante da Hungria. (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Coincidentemente, aos 22 dos segundo tempo, foi a vez da geração mais experiente dar as caras no resultado: capitão de equipe, Gundogan recebeu de Mittelstadt e completou para o gol. No geral, a Alemanha pouco sofreu para bater a seleção adversária, que segue sem pontos somados, com cinco gols sofridos e um marcado.

Pela terceira rodada da fase de grupos, os anfitriões vão enfrentar a Suíça, enquanto a Hungria encarará a Escócia.

