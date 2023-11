No início do segundo tempo, Aubamenyang apareceu novamente e com uma linda bicicleta botou o time francês com vantagem. Dessa vez o Ajax não reagiu rápido e viu o jogo se complicar com a explusão de Berghuis, após forte entrada em Joaquín Correa. Mesmo com 10 em campo, Akpom empatou para o time holandês na parte final do jogo.