Ipswich x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Ipswich e Manchester United se enfrentam neste domingo (24), às 13h30 (horário de Brasília), no estádio Portman Road, em Ipswich, Suffolk, na Inglaterra. A partida é válida pela 12ª rodada da Premier League e será transmitida pelo streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Os Red Devils entram em campo buscando construir uma sequência de resultados positivos após vencerem o Leicester por 3 a 0 na última rodada da competição. A partida marcará a estreia do novo técnico da equipe, o português Ruben Amorin. O treinador chega com a missão de melhorar o desempenho do United que, até agora, ocupa a 13ª colocação com apenas 15 pontos em 11 jogos. O Ipswich, por sua vez, busca sair da zona do rebaixamento. A equipe está na 18ª colocação, com apenas 8 pontos.

Time do Manchester United comemora gol contra o Leicester (Foto: Darren Staples/AFP)

Tudo sobre o jogo de hoje entre Ipswich e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Ipswich x Manchester United

12ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Portman Road, em Ipswich, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽Escalações prováveis de Ipswich e Manchester United

Ipswich

Muric; Tuanzebe, O'Shea, Burgess; Johnson, Morsy, Cajuste, Davis; Hutchinson, Delap, Szmodics (Técnico: Kieran McKenna)

Manchester United

Onana; De Ligt, Johnny Evans e Mazraoui; Dalot, Ugarte, Mainoo e Bruno Fernandes; Garnacho, Diallo e Hojlund. (Técnico: Ruben Amorim)