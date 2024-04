KImmich (em primeiro plano) marcou o gol que classificou o Bayern de Munique para a semifinal da Champions League (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 18:14 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique venceu o Arsenal por 1 a 0 na Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League, e se classificou para a semifinal do torneio. O gol do jogo foi marcado por Kimmich, aos 18 minutos do segundo tempo.

⚽ COMO FOI O JOGO?

O primeiro tempo do jogo teve alternância no controle do jogo. A posse de bola foi equilibrada e, embora não tenham sido criadas chances claras de gol, o Arsenal tentou impor o seu estilo ofensivo e de toques curtos na busca pela vaga, terminando o primeiro tempo com mais finalizações que o Bayern de Munique.

Mesmo assim, as chances mais perigosas da primeira etapa foram do clube alemão, primeiro com Harry Kane, finalizando cruzamento vindo da ponta direita, e depois pelos pés de Mazraoui, em chute cruzado do lado esquerdo. Ambas as chances foram desperdiçadas e o primeiro tempo terminou sem gols.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou e o Bayern acertou a trave duas vezes no mesmo lance logo de cara, primeiro em cabeçada de Goretzka e depois em finalização de Raphaël Guerreiro, logo na sobra da primeira finalização.

O gol do Bayern de Munique saiu aos 18 minutos do segundo tempo: Raphaël Guerreiro cruzou com precisão para o meio da área e encontrou Kimmich, que chegou de trás para cabecear com força, uma bomba, sem chances de defesa para o goleiro Raya.

Em desvantagem no duelo, o Arsenal se lançou ao ataque. Arteta começou a mexer na equipe e colocou Gabriel Jesus em campo, brasileiro que foi essencial para a busca pelo empate no jogo de ida. Dessa vez, no entanto, a entrada do atacante não teve o mesmo efeito na equipe: Jesus recebeu passe enfiado nas costas da defesa do Bayern e, cara a cara com Neuer, acabou finalizando para fora.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Bayern de Munique está marcado para o sábado (20), às 13h30 (hora de Brasília), diante do Union Berlin pela Bundesliga. O Arsenal, por sua vez, segue na disputa pelo título da Premier League e enfrenta o Wolverhampton também no sábado (20), às 15h30 (de Brasília).