Em jogo elétrico, Tottenham vence o United e segue vivo na Copa da Liga Inglesa

Tottenham e Manchester United protagonizaram um jogo elétrico pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Após abrir 3 a 0 no placar, os Spurs quase cederam a vantagem com duas falhas do goleiro Fraser Forster, mas acabaram classificados com uma vitória por 4 a 3 em casa, apesar do susto. Os gols da vitória foram marcados por Solanke, duas vezes, Kulusevski e Son; enquanto Zirkze, Diallo e Evans marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o time de Ange Postecoglou espera sorteio para saber o adversário na semifinal. Arsenal, Newcastle e Liverpool também estão vivos na disputa pela taça.

Tottenham 4x3 Manchester United: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi inteiro da equipe do Tottenham. Dominik Solanke, artilheiro e grande destaque do time londrino até aqui na temporada, abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. Apesar do domínio no campo de ataque, a equipe de Ange Postecoglou não conseguiu ampliar a vantagem. Porém, a partir do segundo tempo, os gols saíram: Kulusevski e Solanke, de novo, deram tranquilidade aos Spurs na partida.

Porém, faltou combinar com o goleiro Fraser Forster. O experiente jogador que substitui Guglielmo Vicario, lesionado, deu emoção à partida: foram duas falhas bizarras, uma aos 18', e outra aos 25', que recolocaram o Manchester United no jogo. Josh Zirkzee e Amad Diallo aproveitaram os erros e alimentaram a esperança da torcida visitante, que assistia a um time superior em campo.

Mesmo com a pressão, o United não conseguiu o resultado. A frustração veio por meio de um gol olímpico anotado por Son aos 43' da segunda etapa. O balde de água fria, entretanto, não tirou o time de Rúben Amorim do jogo: seis minutos depois, Johnny Evans diminuiu com um cabeceio.

Porém, era tarde demais para buscar o empate. Com o resultado, o Manchester United deixa a Copa da Liga Inglesa e dá adeus a mais uma chance de título na temporada.

Son comemora golaço em Tottenham x Manchester United, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Ben Stansall/AFP)

O que vem pela frente?

Após a eliminação, o Manchester United se prepara para enfrentar o Bournemouth, pela 17ª rodada da Premier League, no domingo (22). Do outro lado, o Tottenham volta a campo no mesmo dia para receber o Liverpool, também pela liga inglesa.

