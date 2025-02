Ex-Fluminense, técnico Gustavo Leal se prepara para estreia no Campeonato Chileno

Após fazer história no Campeonato Mexicano ao levar o Atlético de San Luis, filial do Atlético de Madrid no México, a uma inédita semifinal da liga nacional em 2023, o técnico Gustavo Leal se prepara para estrear no Campeonato Chileno por seu novo clube, o Everton, da cidade de Viña Del Mar.

Aos 38 anos, o brasileiro se notabilizou por sua passagem pelas categorias de base do Fluminense, em Xerém, entre 2014 e 2019, ao formar nomes como o volante André (Wolves) e os atacantes Luiz Henrique (Zenit), João Pedro (Brighton) e Evanílson (Bournemouth), todos com convocações recentes para a Seleção Brasileira.

Pela Seleção, Gustavo Leal foi o auxiliar de André Jardine nas conquistas do Torneio de Toulon de 2019 e dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, antes de iniciar uma passagem de dois anos pelo futebol mexicano, inicialmente como auxiliar técnico de Jardine, e depois como o treinador da equipe, que sob sua batuta realizou a melhor campanha da história do clube.

Contratado em dezembro pelo Everton, o brasileiro de 38 anos já soma três jogos pelo novo clube, todos pela Copa do Chile, e na noite deste domingo (16), visita o recém- promovido Deportes Limache, pela primeira rodada do Campeonato Chileno. Tetracampeão nacional, o clube de Viña del Mar foi ao mercado e trouxe 12 reforços para voltar a conquistar o título chileno após 17 anos e disputar a Copa Sul-Americana, que tem início em março.

- O elenco está se fortalecendo para uma temporada que promete ser bastante exigente, com a disputa da Sul-Americana, do Campeonato Chileno e da Copa do Chile. Tenho muita confiança de que faremos uma grande campanha. Sei que esse jejum incomoda o torcedor do Everton, e os desafios me motivam, como foi no Fluminense, na Seleção e no Atlético de San Luis - afirmou Gustavo Leal.