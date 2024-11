Em boa fase, Tiago Volpi e André Jardine se enfrentam em rodada decisiva no México

Neste fim de semana, o Campeonato Mexicano chega à sua 17ª e última rodada e, na noite deste sábado (9), trará um importante duelo entre dois velhos conhecidos brasileiros: o técnico André Jardine, que busca o tricampeonato consecutivo pelo América, e o goleiro Tiago Volpi, ídolo do Toluca, que vive grande fase na competição.

continua após a publicidade

+ Manchester City lidera Premier League com elenco mais valioso

Os dois brasileiros trabalharam juntos no São Paulo em 2019, ano que Jardine teve sua primeira experiência numa equipe profissional e Volpi havia acabado de retornar ao Brasil após quatro temporadas pelo Querétaro, do México, onde conquistou dois títulos.

Agora adversários, os ex-são-paulinos chegam para o confronto com seus times vivendo momentos distintos, tanto no torneio atual como no passado recente. Liderado por Volpi, o Toluca ocupa a 3ª posição e há duas rodadas já está classificado para a Liguilla, como é chamada a fase de mata-mata no México.

continua após a publicidade

Com um futebol vistoso sob o comando do técnico português Renato Paiva, ex-Bahia, e com a contribuição dos brasileiros Luan, ex-Palmeiras, e Helinho, ex-São Paulo e Bragantino, os Diabos Vermelhos são apontados como fortes candidatos a encerrar uma fila de 14 anos sem títulos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por sua vez, o América vem enfileirando taças desde a chegada do técnico André Jardine, em junho de 2023. Após encerrar um jejum de cinco anos do clube com o título do Apertura 23, o treinador conquistou outros quatro troféus e a idolatria da maior torcida do país. Entretanto, no atual torneio, o América conviveu com um surto de lesões e com a interdição do Estádio Azteca, mas cresceu na reta final e já está há seis jogos invicto. Para garantir uma vaga direta na Liguilla, Jardine e seus comandados têm de vencer o Toluca fora de casa neste sábado, às 22h.

continua após a publicidade

- Respeitamos muito o Toluca e o belo trabalho que o Renato (Paiva) vem fazendo. Sem dúvida que é um dos principais candidatos ao título, até por contar com um goleiro de alto nível como o Volpi, que eu conheço bem. Mas deste lado temos um time que gosta desse tipo de decisão e que cresceu na hora certa. Estamos preparados para buscar essa vaga direta - afirmou André Jardine.

Com 103 jogos pelo Toluca e 15 gols anotados, Tiago Volpi é considerado uma das grandes

estrelas do futebol mexicano. O jejum de 14 anos contrasta com a história vencedora do clube,

que com 10 títulos é o terceiro maior ganhador do Campeonato Mexicano. A boa fase dentro

de campo inspira confiança no goleiro brasileiro, que considera a partida deste sábado um

teste de fogo para o que o Toluca vai enfrentar na Liguilla.

- Mais do que a vice-liderança, que será importante para obtermos vantagens nas próximas

fases, enfrentar o América é sempre uma oportunidade de medir forças visando as decisões. Sei que eles voltaram a viver um excelente momento, mas confio muito na nossa equipe. E será um prazer rever o André, que está escrevendo uma história muito bonita aqui - Tiago Volpi.