A Nigéria superou a Costa do Marfim por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Ebimpé, tirando a seleção marfinense da segunda colocação do Grupo A. O gol da vitória foi marcado por William Troost-Ekong, de pênalti, aos nove minutos do segundo tempo. A seleção nigeriana foi inferior no jogo, mas com a defesa bem postada, foi o necessário para assegurar a vitória.