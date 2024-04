Edin Terzic, técnico do Borussia (Foto: Reprodução / Twitter Borussia Dortmund)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 12:55 • Dortmund (ALE)

Edin Terzic, técnico do Borussia Dortmund, concedeu entrevista coletiva que antecede o embate com o PSG, pela ida das semifinais da Champions League. Questionado sobre seu oponente, o alemão jogou toda a responsabilidade no time francês.

- Eles foram construídos para ganhar a Champions. O projeto em Paris começou com esse objetivo, é a meta deles há uma década. Têm uma qualidade incrível, e se precisamos focar em uma coisa, precisa ser na bola. Se nos preocuparmos só com ela - e só há uma -, então vai ser muito mais difícil para eles marcarem - disse o comandante.

O Borussia chegou a ser considerado azarão na fase de grupos, tendo sido sorteado na chave da morte com Newcastle, Milan e o próprio PSG. Depois de passar pelo PSV nas oitavas, enfrentou o Atlético de Madrid nas quartas: novamente sem estar no papel de favorito, conseguiu virada incrível diante de seu torcedor e avançou.

Chegando novamente para um mata-mata sendo unanimemente considerado o time mais fraco, a missão segue sendo complicada. Porém, Edin Terzic manteve os pés no chão, e relembrou as ocasiões anteriores onde obteve sucesso na qualificação.

- Éramos os favoritos nos grupos? Éramos contra o Atlético? Eu não sei. Talvez tenhamos menos experiência, mas com certeza uma fome maior. Quando todos estão juntos - e não só o time ou o banco, mas todos no estádio -, temos uma oportunidade. E precisamos aproveitá-la - afirmou o treinador.

Edin Terzic, técnico do Borussia Dortmund (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

O jogo de ida será na quarta-feira (1), às 16h (horário de Brasília). Por sorteio, o Signal Iduna Park receberá o primeiro jogo; já a volta, seis dias depois e no mesmo horário, acontecerá no Parque dos Príncipes.

