Narrador confunde bandas na abetura da Eurocopa e web brinca: ‘Quase morri’

Everaldo Marques está no Grupo Globo desde 2020 (Foto: Reprodução/Sportv)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 16:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes da grande decisão da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra, neste domingo (14), em Berlim, Alemanha, a UEFA organizou um grande show para esquentar o clima da final. Durante a cerimônia, o DJ Meduza, a cantora Leony e a banda OneRepublic se apresentaram e performaram a música oficial da competição.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mas ao ver o OneRepublic o narrador do SporTV, Everaldo Marques, cometeu uma gafe ao confundir a banda com outro grupo que não existe mais, o One Direction. O grupo musical que acabou em 2016 e deixou uma legião de fãs "órfãos". Com o erro, a internet não perdoou e brincou com a situação.

➡️ Globo ou CazéTV? Veja as equipes de transmissão para a final da Eurocopa