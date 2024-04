É CAMPEÃO! Mônaco perde para Lyon, e PSG conquista o Campeonato Francês pela 12ª vez

PSG conquista Campeonato Francês pela 12ª vez (Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 16:05 • Paris (FRA)

Com a reta final da temporada europeia, os campeonatos vão conhecendo seus campeões. Na França, o Paris Saint-Germain conquistou a Ligue 1 pela 12ª vez, com três rodadas de antecedência, por conta do resultado de uma partida paralela.

O PSG entrou em campo neste sábado e parou no empate em 3 a 3 com o Le Havre. Com isso, a equipe de Luis Henrique dependia de, ao menos, um placar em igualdade entre Lyon e Mônaco, que terminou com derrota dos Les Monégasques por 3 a 2.

Ao fim da 31ª rodada, os parisienses somam 70 pontos, 12 a mais que o Mônaco, e não podem mais ser ultrapassados, restando três rodadas para o fim do Campeonato Francês.

SOBERANIA FRANCESA

O Paris Saint-Germain é o clube que mais vezes venceu a Ligue 1 na história. O clube foi campeão em 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024.

O QUE VEM POR AÍ?

Agora o PSG mira os objetivos na Champions League. Na quarta-feira (1º), às 16h (de Brasília), vai encarar o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela primeira partida da semifinal.

No Campeonato Francês, volta a entrar em campo somente no dia 12 de maio, contra o Toulouse. Restam, também, os duelos com Nice e Metz, além da final da Copa da França, contra o Lyon, no dia 25.

