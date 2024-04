Briga! Veja como está a disputa pelo título entre Arsenal e City e confira os adversários da reta final da Premier League

Manchester City só depende de si para ser campeão da Premier League 2023/24 (JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 14:51 • Londres (ING)

Vai ter emoção até o fim. A Premier League está em seus momentos finais na atual temporada, restando três rodadas, e com dois clubes disputando o título: Arsenal e Manchester City. Veja no Lance! o panorama da reta final.

GRITO ENTALADO NA GARGANTA!

Depois de entregar o Campeonato Inglês de 'bandeja' para o City em 2022/23, os Gunners aceitam repetir o passado. Líder com 80 pontos, o Arsenal tem mais três jogos: Bournemouth, Manchester United e Everton.

A próxima rodada terá o desafio de enfrentar uma equipe de meio de tabela, enquanto a última partida será com os londrinos que almejam fugir da zona de rebaixamento. A maior dificuldade será pelo penúltimo confronto, contra o Manchester United, por se tratar de clássico entre os gigantes.

QUER O TETRACAMPEONATO CONSECUTIVO

Nos últimos anos, o Manchester City ganhou destaque na Europa pelo amplo domínio, que levou até mesmo à conquista da Champions League. Campeão inglês em 2021, 2022 e 2023, o time de Guardiola mira o quarto título inglês seguido, e para isso terá o desafio de vencer as rodadas restantes.

Diferente do Arsenal, o City ainda tem quatro jogos, por conta do duelo atrasado com o Tottenham, pela 34ª rodada. Terá, também, Wolverhampton, Fulham e West Ham.

Com um ponto a menos do que o Arsenal (79 contra 80), o Manchester City só depende de si para ser campeão. Se vencer o jogo atrasado, contra os Spurs, a equipe de Guardiola ficará com dois pontos a mais do que os Gunners e uma mão na taça.

Confira o G6 da tabela de classificação da Premier League

Arsenal está na liderança, mas City depende de si para ser campeão da Premier League (Arte/Lance!)

