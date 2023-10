Cinco brasileiros devem entrar em campo nesta quinta-feira (25) por suas respectivas equipes pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. O destaque deve ficar para o duelo de entre Rodinei e Lucas Paquetá, dois ex-jogadores do Flamengo, no jogo entre Olympiacos e West Ham, pelo Grupo A da competição. Confira no Lance! o que esperar dos atletas do Brasil nesta quinta.