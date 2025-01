Duelo de técnicos brasileiros marca o início da temporada chilena de 2025

A temporada chilena de 2025 terá seu pontapé inicial neste final de semana, quando começa a Copa do Chile. E logo de cara, no domingo (26), o calendário reserva um encontro de dois treinadores brasileiros que vêm ocupando espaço no cenário do futebol internacional. Medalhista de ouro como auxiliar técnico de André Jardine na Seleção nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Gustavo Leal comanda o Everton, que enfrenta a tradicional Universidad Católica, comandada por Tiago Nunes, ex- Corinthians.

Recém-contratado pelo Everton, equipe quatro vezes campeã chilena, Leal fará sua estreia no banco do time de Viña del Mar. Aos 38 anos, o jovem treinador já conta com a experiência de ter dirigido clubes na Eslováquia e no México, além de ter comandado as equipes de base do Fluminense, em Xerém, entre 2014 e 2019, participando da formação de jogadores como André (Wolves), Evanílson (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) e João Pedro (Brighton).

No México, Leal treinou o Atlético de San Luis, clube filial do Atlético de Madrid, entre 2023 e 24, e fez história ao levar a equipe, que tinha um dos menores orçamentos da Liga MX, pela primeira vez à semifinal do Campeonato Mexicano. Anunciado em dezembro pelo Everton, que pertence ao Grupo Pachuca - dono dos mexicanos Pachuca e León, que disputarão o próximo Mundial de Clubes da FIFA - o treinador vê com otimismo seu novo desafio no Chile.

- Já faz algum tempo que tenho feito esse trabalho de observar outras ligas no mercado internacional, não apenas da América Latina. Me preparei bastante para isso e considero que essa é uma ótima oportunidade para estar em uma liga com qualidade técnica e competitiva, como a do Chile- comentou Gustavo Leal.

- Aqui, um bom trabalho de scouting pode marcar a diferença. Além disso, disputaremos a Sul- Americana, as viagens são menores e o calendário te permite ter mais treinos e desenvolver melhor o seu trabalho. Esses foram fatores chaves na minha decisão de vir para cá - explicou o treinador.

- Da mesma forma como os treinadores estrangeiros têm contribuído para a evolução do futebol no Brasil nos últimos anos, vejo um movimento natural, na contracorrente do mercado, de técnicos brasileiros bastante capacitados ocupando cada vez mais espaços importantes em clubes de fora. Claro que há o exemplo do André (Jardine) no América do México, mas também temos o Sylvinho na seleção da Albânia, além do Tiago (Nunes) e eu aqui no Chile - disse Gustavo Leal.

Desde março do ano passado, Tiago Nunes dirige a Universidad Católica, que terminou o último Campeonato Chileno na 5ª posição, um ponto acima do Everton. Ambas as equipes estão classificadas para a Copa Sul-Americana deste ano. Conhecido por suas passagens por clubes como Athletico-PR, Grêmio, Corinthians e Botafogo, o treinador de 44 anos é apontado por Gustavo Leal como um personagem importante na sua vinda para o futebol chileno.

- Já tenho contato com o Tiago há algum tempo. Ele também tomou esse caminho de explorar outros mercados, trabalhou no Peru e agora aqui no Chile. Quando recebi o convite do Everton, liguei para ele, que me passou muitas informações sobre a liga chilena e sobre a vida no país. Quis o destino que minha estreia fosse justamente contra ele. Espero que seja um grande jogo e que nós representemos bem o futebol brasileiro por aqui - concluiu Gustavo Leal.