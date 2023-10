Mas a reação dos Hammers não durou muito. O Aston Villa sacramentou a vitória com duas pinturas: aos 29, Ollie Watkins recebeu em profundidade, pedalou e soltou a canhota na bola. No fim do jogo, aos 44 minutos, Bailey driblou o marcador e marcou um golaço para fechar a conta no Villa Park. Do lado derrotado nesta tarde, o brasileiro Lucas Paquetá teve um desempenho apagado.