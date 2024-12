Torcedores exaltam atuação de Gabriel Jesus: ‘Virou o Ronaldo Fenômeno’

Gabriel Jesus foi o grande destaque da vitória do Arsenal por 3 a 2 diante do Crystal Palace, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O brasileiro marcou três gols em 27 minutos e foi decisivo para os Gunners por uma vaga na semifinal da competição.

Encantados com o futebol do brasileiro, torcedores que acompanhavam a partida elogiaram muito a atuação. Confira reações!

Gabriel Jesus tem atuação de gala pelo Arsenal

Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Arsenal foi surpreendido logo aos quatro minutos, quando Mateta recebeu dentro da área e bateu de pé esquerdo para fazer 1 a 0 para o Palace. Apesar de controlar a bola, os Gunners praticamente não conseguiram criar antes do intervalo e foram para o vestiário perdendo pelo placar mínimo.

No entanto, a situação mudou na segunda etapa. Os donos da casa pressionaram desde os primeiros instantes, e Gabriel Jesus igualou o jogo finalizando de cavadinha, cara a cara com o goleiro, aos nove minutos. O domínio seguiu, e o brasileiro virou a partida batendo cruzado no canto de Henderson aos 28'/2T. Oito minutos depois, veio o hat-trick do atacante, que partiu em velocidade sozinho desde o meio-campo e recebeu passe de Odegaard para balançar a rede. Nketiah ainda diminuiu para o Crystal Palace, fazendo jus à "lei do ex", mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Gabriel Jesus, grande destaque do Arsenal na vitória por 3 a 2 pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

