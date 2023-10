De acordo com Nohra, a ideia é contar com outros nomes de peso para o futebol saudita além dos jogadores. O diretor citou o "Efeito Ronaldo" para exemplificar o impacto no êxodo de atletas que rumaram à Arábia Saudita após a ida de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr, em janeiro deste ano. A expectativa, com Mourinho, é de repetir a dose.