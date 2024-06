Didier Deschamps explica motivo de barrar Griezmann e afirma não estar decepcionado com desempenho da França

(Foto: Antonin THUILLIER / AFP)







Publicada em 26/06/2024 - 08:00

Técnico da França e bicampeão mundial, Didier Deschamps afirmou não estar decepcionado com desempenho da seleção na Eurocopa, em entrevista coletiva na terça-feira (25).

Ao empatar com a Polônia em 1 a 1, os franceses passaram às fases de mata-mata em segundo lugar no grupo D da competição continental, atrás da Áustria.

- Não, não estou nada decepcionado. Queríamos o primeiro lugar, mas fizemos o que tínhamos que fazer. Demos tudo até o final. Fizemos o que era necessário ao criar oportunidades para vencer. Poderíamos ter sido mais eficazes, mesmo que o goleiro tenha feito defesas muito boas. Gostaríamos de ter nos protegido com dois gols de vantagem, mas não fomos capazes de fazer isso. - afirmou Didier Deschamps.

Além de falar sobre o desempenho da equipe na partida, o treinador bicampeão mundial deu seus motivos do porquê não ter escalado Griezmann, uma das peças fundamentais do funcionamento do time, após 18 partidas seguidas como titular, em um ano e meio.

- Não fiquei irritado com Antoine (Griezmann). Foi uma escolha tática, nada mais. Tenho muitos jogadores, tenho diferentes cartas na mão. Quero ter a equipe mais perigosa para o adversário. Não há problemas com Antoine. Isso pode acontecer com outros. Ele jogou quase dois jogos inteiros. Sei do que ele é capaz e aceitou a suplência como um profissional. - explicou o comandante.

Ao entrar no segundo tempo da partida, o camisa 7 superou Lilian Thuram como o jogador com mais jogos pelos Bleus em Eurocopas ou Copas do Mundo. Agora, o meia-atacante possui 33 partidas nestes tipos de competições, sendo 19 em Mundiais e 14 eu Euros.

Os torcedores da seleção estão 'irritados' com os problemas no setor ofensivo da equipe: a conclusão se dá pelo fato do time de Deschamps ter feito apenas dois gols até aqui, sendo um deles contra e o outro com Mbappé, craque da geração, marcando de pênalti.

No chaveamento de Portugal, Alemanha e Espanha, a França vai disputar as oitavas de final do torneio europeu contra o segundo colocado do grupo E, onde todos os participantes somam três pontos. A seleção liderada por Mbappé descobrirá seu adversário nesta quarta (26).