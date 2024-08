Di Maria toma decisão sobre o futuro de sua carreira

Di Maria renovou contrato com o Benfica até o final da temporada 2024-25 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 19:20 • Lisboa (POR)

O Benfica anunciou nesta terça-feira (6) a renovação de contrato do argentino Angel Di Maria por mais um ano, até o final da temporada 2024-25. Após o anúncio, o meia-atacante revelou que aceitou estender seu vínculo com o clube português com um objetivo.

- Voltar a ser campeão nacional pelo Benfica seria muito lindo. Era o sonho que eu tinha na última temporada. Não consegui concretizá-lo, mas desejava muito. A vida me deu uma segunda oportunidade, e tomara que possamos atingir esse objetivo. Seria muito especial para mim e para todos os benfiquistas.

Além do desejo em voltar a vencer o Campeonato Português pelo Benfica, Di Maria afirmou que o desempenho do time na pré-temporada também foi um incentivo pela extensão do vínculo com os encarnados.

- Vi todos os jogos, começamos muito bem. A equipa está fazendo um grande trabalho, há muitos jogadores novos, tudo isso me deixa muito contente e com muita fome de querer ganhar coisas. Quero mais títulos. Desde que comecei a jogar, o que sempre quis foi ganhar títulos, e quando se termina a carreira é isso que fica, o que se ganhou.

Contrato de Di Maria com o Benfica terá duração até junho de 2025 (Foto: Divulgação / Benfica)

Esta é a segunda passagem de Di Maria pelo Benfica. A primeira foi entre os anos de 2007, quando foi contratado pelo clube português junto ao Rosario Central (Argentina), e 2010, quando se transferiu para o Real Madrid (Espanha).

Somando as duas passagens, o argentino conquistou um Campeonato Português (2009-10), duas Taças da Liga (2008-09 e 2009-10) e uma Supertaça de Portugal (2023) defendendo as Águias. Ao todo, o atleta disputou 173 jogos, marcou 32 gols e deu 38 assistências.