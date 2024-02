A ideia de ir atrás de Murillo foi de Diego Simeone, treinador do Atleti. Com a provável saída de Hermoso, a equipe ficaria sem zagueiros canhotos, possibilidade veementemente negada pelo manager argentino. Murillo é um pilar defensivo no time do Nottingham Forest, 17º colocado na Premier League. O brasileiro tem 23 jogos na temporada e só ficou fora de quatro compromissos com a equipe na Premier League, e um na Copa da Inglaterra.