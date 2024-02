A promessa saudita de transformar o campeonato local em uma grande potência do futebol mundial segue a todo vapor. A notícia da vez é que os principais clubes do país vão com tudo para tentar contratar os grandes destaques do campeonato inglês, a Premier League. Nomes como Kevin de Bruyne, Mohamed Salah, Alisson e Casemiro estão entre os principais nomes ventilados.