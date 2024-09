Destaque do Real Madrid, Endrick cai nas graças de jornal espanhol: ‘Tem o gol no sangue’

Endrick comemora gol pelo Real Madrid na Champions (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 20:12 • Madri (ESP)

O desempenho de Endrick é uma grata surpresa no início de temporada do Real Madrid em 2024. Depois de entrar em campo e causar impacto imediato mais uma vez, o brasileiro de 18 anos sofreu a falta do pênalti convertido por Kylian Mbappé, e arrancou elogios de jornais espanhóis. O diário "Marca", no entanto, afirmou que o jogador é capaz de garantir um título de Champions League aos Merengues.

- Endrick não vai somar muitas titularidades nesta temporada, mas pode ser o clássico jogador que, no final do ano, te dá uma Liga dos Campeões. Como Rodrygo na 14ª ou Joselu na 15ª. O brasileiro, sempre que entra, faz a diferença. Contra o Stuttgart, foi um gol, e contra o Espanyol, um pênalti e um chute que passou raspando o travessão. Ele tem o gol no sangue, e o Bernabéu sabe disso. - analisou o jornal "Marca".

A publicação complementa que o ex-Palmeiras "vai dar muito o que falar" em sua passagem no Real Madrid, e sua atuação lhe rendeu uma avaliação de nota sete de dez. Buscando, o atacante já tem a garantia de Carlo Ancelotti para seguir sendo escalado. O técnico já afirmou a necessidade de rotacionar o elenco com a cansativa maratona de jogos doclube espanhol em 2024-25.

- Entrou no minuto 83 no lugar de Rodrygo e deixou sua marca rapidamente. Salvou uma bola no escanteio, escapou de Carlos Romero, que tentou detê-lo com faltas, mas Endrick aguentou até cair na área, provocando um pênalti. O jovem brasileiro continua demonstrando sua qualidade sempre que tem minutos. Merece mais oportunidades. - disse o diário espanhol.

Logo depois de vencer o Espanyol por La Liga, o Real Madrid recebe o Alavés em casa, na próxima terça-feira (24), depois encara o clássico contra o Atlético de Madrid, ambos no campeonato nacional. Logo depois, os espanhóis terão compromisso na Champions League, contra o Lille, na quarta do dia 2 de outubro.