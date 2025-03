Destaque nos últimos dois jogos do Napoli, na Série A, Romelu Lukaku reencontrou o seu bom futebol nesta temporada. O centroavante belga, que viveu momentos ruins nos últimos anos, agora colhe os frutos do emagrecimento. Segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", o jogador perdeu 9kg desde que chegou ao clube, no final de agosto.

- Romelu está em ascensão. Suas performances contra a Inter de Milão e a Fiorentina foram as melhores desde que ele está conosco. Ele sabe que precisa ser dominante. Quando é, nós temos mais chances de ganhar. Ele está em boa forma agora - comentou o técnico Antonio Conte, após o triunfo sobre a Fiorentina no último domingo (9), por 2 a 1.

Historicamente, a junção com Antonio Conte, é muito benéfica ao atacante. Foi sob o comando do italiano que Lukaku viveu as suas melhores temporadas, entre 2019 e 2021, em que marcou 65 gols e deu 15 assistências em 95 jogos pela Inter de Milão.

Lukaku foi contratado pelo Napoli por 45 milhões de euros, incluindo bônus e variáveis. O vínculo com os Gli Azzurri vai até junho de 2027. Ele desembarcou em Nápoles após uma segunda passagem frustrante pelo Chelsea, em que chegou a ser emprestado para a Internazionale e Roma.

Segundo informações da "Gazzetta dello Sport", ele se apresentou ao Napoli fora de forma, com uma preparação "muito pobre". O centroavante revelou ao jornal italiano, que seu peso ideal é 102kg. Lukaku soma 10 gols e nove assistências pelo time italiano nesta temporada, em 28 jogos, somando todas as competições.

Com essa vitória sobre a Fiorentina no último domingo (9), o Napoli chegou a 60 pontos no Campeonato Italiano, apenas um ponto atrás da líder Inter de Milão. O próximo jogo do time será no próximo domingo (16), às 8h30 (de Brasília), contra o Venezia, fora de casa.