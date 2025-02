Endrick e Vini Jr titulares no Real Madrid; relembre única partida

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha. Endrick é novidade na escalação do time merengue e deve completar ataque ao lado de Vini Jr. O atacante de 18 anos figura entre os titulares por conta da ausência de Mbappé, que se recupera de uma cirurgia dentária.

Endrick vive momento de baixa no Real Madrid, com poucos minutos em campo, uma média de nove minutos por jogo na La Liga. O jovem marcou dois gols em 21 partidas nesta temporada, tendo sido titular em somente uma delas, contra o Lille na Champions League.

Lille 1x0 Real Madrid

O primeiro jogo de Endrick como titular pelo Real Madrid não é uma boa memória. Na ocasião, os merengues perderam para o Lille, da França, em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. No estádio Stade Pierre-Mauroy, o time mandante venceu por 1 a 0. Vini Jr fez dupla de ataque com o camisa 16 na partida.

O Real Madrid não conseguiu ser efetivo e levar perigo ao gol do Lille. A única chance clara saiu dos pés de Endrick, aos 18 minutos, mas a finalização parou no goleiro Chevalier. Nos acréscimos do primeiro tempo, após toque na mão de Camavinga na área, Jonathan David converteu o pênalti. Depois do gol, o jogo não teve muita emoção. Endrick deu lugar a Mbappé no início da segunda etapa. Confira os números da partida ⬇️

Números de Lille 1x0 Real Madrid

Posse de bola: 42% × 58% Grandes chances: 3 × 5 Finalizações: 7 × 12 Finalizações no gol: 3 × 6 Escanteios: 2 × 3

Companheiros de Real Madrid, Vini Jr e Endrick também são parceiros de Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após um início ruim, o Real Madrid conseguiu se recuperar, mas não o suficiente para a classificação direta, terminando em 11º na fase de liga, com 15 pontos em oito rodadas. Na repescagem contra o Manchester City, Los Blancos conseguiram a vitória na primeira partida aos acréscimos, virando o jogo nos domínios ingleses. No jogo de volta, os Citizens não viram a cor da bola e levoaram três gols, sendo eliminados da competição.

Em duelo local, o Real enfrentará o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions. Os jogos acontecerão nos dias 4 e 12 de março, ambos às 17h (de Brasília).