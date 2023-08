O Bdin Vidin não terá vida fácil na próxima rodada da Segunda Divisão do Campeonato Búlgaro. O time terá pela frente o Septemvri Sofia, que lidera a competição com 15 pontos após sete rodadas. Porém, na visão de um dos destaques do time, o atacante Vini Belotti, a equipe da casa pode transformar o favoritismo do adversário em uma arma poderosa.