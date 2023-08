É dia de Libertadores. Deportivo Pereira, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida será na casa do time colombiano, no Estádio Hernán Ramírez Villega. O duelo será transmitido pela ESPN e o Star+ (serviço de streaming - saiba como assinar).