Melhor do mundo deixa futuro em aberto, e Real Madrid sonha com astro

Atual melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, Rodri deixou seu futuro em aberto no Manchester City. O espanhol é alvo de interesse do Real Madrid e de Xabi Alonso, mas o meia tem contrato com o clube inglês até junho de 2027.

Os ingleses planejam propor uma oferta de renovação com o volante até 2029, mas Rodri não decidiu seu futuro e não tem pressa. Por outro lado, o clube espanhol tem interesse em reforçar o setor do meio de campo, e o jogador é um dos cotados.

Internamente, os dirigentes do Manchester City conhecem o interesse do Real Madrid em Rodri, que foi eleito Bola de Ouro em 2024. Os ingleses entendem essa questão como uma ameaça real e um golpe duro pela possibilidade de perder um dos astros do elenco na próxima temporada.

Nesta temporada, Rodri está focado em recuperar a boa forma após se recuperar de uma grave lesão no joelho visando a disputa da Copa do Mundo. Caso não encontre um acordo com o Manchester City até lá, os ingleses poderiam se ver obrigados a reduzir o preço em caso de uma possível saída, o que faz com que o futuro do alvo do Real Madrid esteja totalmente em aberto.

No elenco, o Real Madrid conta com Tchouameni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham e Arda Güler. No entanto, o espanhol é alvo do Betis, enquanto a equipe merengue também busca ter mais profundidade no plantel de Xabi Alonso.

