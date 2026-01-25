Demitido do Real Madrid, Xabi Alonso é sondado por gigante da Premier League

Demitido nas últimas semanas do Real Madrid, Xabi Alonso foi sondado pelo Liverpool para substituir Arne Slot, segundo o "As". A expectativa dos Reds é de que o treinador espanhol aceite uma proposta para iniciar a próxima temporada no banco de Anfield.

Campeão da Premier League na última temporada, Arne Slot é muito questionado por conta de seu trabalho atual. O Liverpool está longe de ser o que foi em 2024/2025, está longe da luta pelo título do Campeonato Inglês e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Ainda assim, o holandês deve cumprir seu contrato e deixar os Reds em junho.

Em meio a essa situação, o Liverpool entrou em contato com o entorno de Xabi Alonso e conseguiu ter um retorno positivo após um primeiro contato. Na tentativa de antecipar um movimento, os Reds se tranquilizaram visando o planejamento da próxima temporada.

Um dos trunfos para a ida de Xabi Alonso ao Liverpool é voltar a trabalhar com rostos conhecidos, como Florian Wirtz e Frimpong, que foram seus atletas no Bayer Leverkusen. Com o espanhol, a dupla foi protagonista no título conquistado pelo clube em 2023/2024,

Relação boa entre Xabi Alonso e Liverpool

Como jogador, Xabi Alonso atuou no Liverpool entre 2004 e 2009, onde conquistou uma Champions League, uma FA Cup e uma Supercopa da Inglaterra. Neste momento, o treinador está seduzido pelo interesse dos Reds em seus serviços e sabe que será bem recebido na Inglaterra para conduzir um novo trabalho na carreira.

