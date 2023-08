O acordo entre os blaugranas e os mancunianos pode envolver também a obrigação de compra. Esta possibilidade se concretizaria caso Cancelo ajudasse o Barça a chegar na fase de oitavas de final da Champions League. Neste caso, a diretoria culé teria que desembolsar cerca de 25 milhões de euros, valor engatilhado para ser a opção de compra ao fim da temporada 2023-24. Além do empréstimo, o Barcelona arcaria com a maior parte do salário do atleta, deixando os Citizens com uma quantia reduzida.