Defensor da Argentina sofre grave lesão e deve perder Copa do Mundo

Defensor da Argentina, Juan Foyth sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na derrota do Villarreal por 2 a 0 para o Real Madrid, no sábado (24). Com isso, o lateral-direito deve perder a Copa do Mundo de 2026 após se sagrar campeão no Catar, em 2022.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Após os exames realizados pelos serviços médicos do Villarreal, se confirmou que Juan Foyth sofreu a ruptura do tendão de Aquiles na partida contra o Real Madrid. O clube informará futuramente sobre a intervenção cirúrgica que o atleta irá se submeter - diz a nota do clube sobre o atleta da Argentina.

continua após a publicidade

Embora não seja titular absoluto da Argentina, Juan Foyth vem marcando presença nas últimas convocações de Lionel Scaloni. Inclusive, o lateral-direito foi titular e participou dos 90 minutos na vitória da Albiceleste por 2 a 0 contra Angola, em novembro.

Na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Foyth também participou de três dos últimos quatro jogos da Argentina na competição contra Chile, Colômbia e Equador. No entanto, o atleta precisará ser substituído no elenco após a grave lesão.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Quem pode substituir Foyth na Argentina?

Na equipe de Lionel Scaloni, Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, é tratado como titular absoluto da equipe. Com a lesão de Foyth, o nome de Gonzalo Montiel deve ganhar força nos meses que precedem o início da Copa do Mundo.

Lionel Scaloni ainda tem uma convocação antes do início do Mundial para encarar a Espanha, pela Finalíssima, na Data Fifa de março.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.